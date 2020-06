Calciomercato Roma, il Galatasaray sempre vigile su Cetin

Il calciomercato Roma della prossima estate, o meglio quello che sarà aperto da settembre e fino al 5 ottobre, vedrà diversi giocatori giallorossi destinati a lasciare la capitale. Ci sono alcuni elementi che saranno ceduti per fare cassa e anche altri che sembrano destinati a partire per i loro ingaggi alti.

Rimane da capire quale sarà il futuro di alcuni elementi, come ad esempio il difensore Mert Cetin. Fonseca lo ha utilizzato poco in questa stagione, viste le tante alternative al centro, ma quando è sceso in campo il calciatore ha sempre risposto bene, giocando con concentrazione e grande impegno. Lo vedremo di più dopo la ripresa? Difficile dirlo, intanto arrivano rumors di mercato per lui.

Secondo il giornalista esperto in calciomercato Nicolò Schira infatti il Galatasaray non avrebbe intenzione di mollare la presa per il difensore turco Mert Cetin. In giallorosso si è visto posto e la Roma potrebbe anche tenerlo in rosa per la prossima stagione. Tuttavia, come riporta il giornalista, i giallorossi potrebbero anche decidere di cederlo per una somma di 8-10 milioni di euro.

After the talks of last January #Galatasaray are always interested in Mert #Çetin. #Roma ask €8-10M to sell him, meanwhile Gala are working for a loan with option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2020

Il Galatasaray, come detto, continua ad essere interessato al giocatore ma vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi di Istanbul comunque non sono l’unica squadra che ha messo nel mirino Cetin. Oltre al Fenerbahce infatti sulle sue tracce ci sarebbero anche gli spagnoli del Levante.

