CALCIOMERCATO ROMA MANCHESTER UNITED SU SADIQ – Forse la Roma il vice Dzeko ce l’aveva in casa, forse no. Le avventure dell’attaccante nigeriano Umar Sadiq in queste stagioni sono state molte. Dalla Primavera della Roma (prelevato insieme all’ormai ex calciatore Abdoullahi Nura dallo Spezia per 2,5 milioni di euro, ndr) in soli tre stagioni è riuscito a cambiare per 5 volte le squadre, girovagando sempre in prestito.

La carriera di Umar Sadiq

Segna il suo primo gol in maglia giallorossa nel dicembre 2015, nel 2-0 casalingo contro il Genoa. La seconda e ultima rete con la maglia della Roma la fa il 6 gennaio 2016 nel pareggio contro il Chievo al Bentegodi, pareggiata per 3-3. Dalla stagione successiva fino al termine della 2018/19, Sadiq gira rispettivamente in prestito tra Bologna, Torino, NAC Breda, Rangers Glasgow e Perugia.

Sadiq al Partizan trova la sua identità

L’estate scorsa, poi arriva la chiamata del Partizan di Belgrado, con il quale in 38 apparizioni, sigla 17 reti e 16 assist tra campionato serbo, Europa League (comprese le qualificazioni) e coppa di lega. L’ultima marcatura è arrivata lo scorso 30 maggio, nel 4-1 contro il Mladost. Oggi però il futuro per l’attaccante nigeriano classe ’97 sembrerebbe tutto in discesa.

Manchester United su Sadiq, e la Roma…

La squadra serba prelevò il giocatore per la modifca cifra di 1,75 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. Da tenere bene a mente quest’ultimo dettaglio. Infatti semrerebbe essere arrivato il momento del salto di qualità, del salto di categoria per il 23enne nigeriano. Secondo quanto riportato dal portale ‘thescottishsun.co.uk‘, su di lui ci sarebbe il Manchester United, che grazie alla richiesta di una visione più approfondita del suo allenatore Ole Gunnar Solskjær, ha mosso i suoi scout per effettuare quello che è il report sull’attaccante, ricevendo già grandi elogi dallo stesso tecnico.

Molte squadre sul giocatore

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com’, anche squadre come Lionee Lille in Francia, Real Sociedad in Spagna, Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen in Germania, sono sulle sue tracce, tenendolo d’occhio e monitorandolo costantemente. Il portale d’oltremanica sopra citato, invece, parla anche di interesse da parte di Milan, Valencia, CSKA e Spartak Mosca.

Insomma Sadiq, adesso, si sta prendendo il paloscenico che merita…in bocca al lupo!

