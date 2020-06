Sono tanti i giocatori seguiti dalla Roma per il prossimo calciomercato, la cessione di Coric può portare l’attaccante

Nonostante il caos societario e la necessità di far quadrare i conti, la Roma non perde di vista le dinamiche del calciomercato. Costretta a muoversi sugli intricati sentieri del prestito e degli scambi, la dirigenza giallorossa sta cercando le occasioni giuste un po’ in tutte le zone del campo. Per quanto riguarda il ruolo di vice Dzeko, uno degli ultimi nomi accostati ai giallorossi è quello di Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano ha realizzato 12 gol in 20 presenza nella Serie B spagnola e piace anche ad alcuni club della Liga.

Calciomercato Roma, carta Coric per Nunez

La società capitolina potrebbe però sfruttare una corsia preferenziale con l’Almeria. Secondo ‘seriebnews.com‘, infatti, per arrivare a dama Gianluca Petrachi potrebbe sfruttare la carta Ante Coric. Ceduto in prestito la scorsa estate, il centrocampista croato può essere riscattato a 6 milioni di euro allo scattare di determinate condizioni. Se ciò dovesse accadere, la Roma potrebbe prendere la punta ventenne quasi a costo zero, visto che la valutazione dell’ex Penarol non è molto più alta.

