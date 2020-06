CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS LE ULTIME – Si sta parlando molto del futuro Nicolò Zaniolo, il più grande talento che la Roma ha in rosa e vista la situazione finanziara del club capitolino, sarebbe uno dei maggiori indiziati per la cessione, anche se, a detta di Petrachi ‘farò di tutto per tenerlo’.

Calciomercato Roma-Juve, le ultime

Tra i giallorossi e i bianconeri però l’asse rimane caldo per altre trattative. Ne abbiamo parlato con il giornalista de ‘La Stampa’ Gianluca Oddenino.

La Roma e la Juventus stanno trattando per uno scambio Cristante-Mandragora quanto può essere realistico questo scambio?

Per quanto riguarda lo scambio tra Mandragora e Cristiante la Roma e la Juventus hanno un discorso già aperto. Il motivo principale è quello delle plusvalenze da fare entro il 30 di giugno, ma come può essere il centrocampista campano può essere anche ruganii sono calciatori che alla roma interessano, ma alla Juventus so per certo che interessa Cristante perché a Sarri piace tantissimo.

Cosa ne pensa delle parole di Petrachi sulla stampa e sui media?

Petrachi è fatto cosi è molto genuino quello che pensa te lo dice direttamente senza troppi giri di parole ho avuto modo di conoscerlo quando era qui a Torino e il suo modo di approcciarsi o di comunicare non è mai cambiato. Sicuramente fare il direttore sportivo del Torino è una cosa e fare quella della Roma è un’altra e per lui non deve essere semplice.

La Juventus vuole a tutti costi Zaniolo. Quale potrebbe essere la formula migliore per trattare con la Roma. Solo soldi oppure una scambio di giocatori più un compenso in denaro?

La formula che la Juventus propone alla Roma è quello di alcuni calciatori bianconeri più un compenso in denaro. Al momento la squadra del presiedente Agnelli non può permettersi di pagare 60 milioni per un calciatore a causa dello stop del campionato.

Poi volevo chiederle un suo pensiero sulla ripartenza del campionato?

Sai è necessario ripartire perché si rischia di causare un danno economico davvero gigantesco. Le società di calcio perderebbero milioni di euro dei diritti tv e cosi molti altri sponsor. Questo ragionamento è stato fatto anche dalla Bundesliga che è stato il primo campionato a ripartire, ma anche Spagna e Inghilterra hanno fatto lo stesso ragionamento.

È vero che Fienga aveva contattato Paratici per un futuro a Roma in caso di arrivo di Friedkin?

Onestamente credo fosse solo una voce, ma come ce ne sono tante durante questo periodo so per certo che non hanno mai parlato di questo.

