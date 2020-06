CALCIOMERCATO ROMA GRAVENBERCH AJAX – Da tempo sulle tracce di Ryan Gravenberch, la Roma vede sfumare uno degli obiettivi per la prossima sessione di mercato. Il centrocampista classe 2002 ha infatti rinnovato proprio con l’Ajax extendendo il suo contratto fino al 2023.

Calciomercato Roma, Gravenberch sfuma

L’interessamento del direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi risale allo scorso gennaio, quando il diesse aveva visionato alcuni giovani promettenti proprio del club olandese. Il giocatore, assistito proprio da Mino Raiola, ha chiuso le porte ad una sua cessione all’estero firmando la proposta dell’Ajax. Su di lui c’era anche la Juventus e la valutazione del calciatore era di 10-15 milioni di euro.

Rendimento Gravenberch

Il ragazzo ha militato in tutte le giovanili della società che con 72 trofei messi in bacheca tra competizioni nazionali e internazionali, è il club più titolato tra le squadre di calcio olandese. In questa stagione 29 sono state le presenze (17 in Keuken Kampioen Divisie, nota come Eerste Divisie, la Serie B italiana per intenderci, dove c’è la squadra giovanile dell’Ajax, denominata Jong, ndr), nelle quali ha realizzato 9 gol (2 in Eredivisie) e 5 assist (uno dei quali nel massimo campionato).

