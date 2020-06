Calciomercato Roma, voci dalla Colombia: Ospina al posto di Lopez

Anche se ormai manca davvero pochissimo alla ripresa delle ostilità in campionato, è sempre il calciomercato Roma a tenere banco. Le trattative ufficialmente si apriranno l’1 settembre per concludersi il 5 ottobre, ma tutti i club comunque sono impegnati nella ricerca delle pedine utili per la prossima stagione.

La Roma prima di andare a caccia di nuovi giocatori dovrà inevitabilmente cedere degli elementi, per sfoltire l’organico e anche per trovare delle importanti risorse economiche. L’obiettivo del club è anche quello di riuscire ad abbassare il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, c’è anche l’Inter su Lorenzo Pellegrini

Calciomercato Roma: Ospina al posto di Pau Lopez?

Dalla Colombia arrivano delle voci riguardo il futuro di David Ospina, portiere della nazionale e attualmente in forza al Napoli di Rino Gattuso. Un portiere di livello internazionale, che ha giocato nell’Arsenal e anche in Italia si è distinto quando ha difeso i pali dei partenopei.

“Baloncentral” sottolinea come nella prossima stagione Ospina possa perdere il posto da titolare, visto che il Napoli è intenzionato a puntare forte su Meret. E sottolinea anche come la Roma sia molto interessata alle sue prestazioni.

I giallorossi infatti potrebbero decidere di fare un sacrificio e cedere il loro portiere titolare, lo spagnolo Pau Lopez, per motivi di bilancio. A quel punto andrebbero alla ricerca di un estremo difensore di spessore e lo avrebbero individuato proprio in Ospina. Che nella capitale sarebbe senz’altro sicuro di una maglia da titolare.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, addio Zaniolo: cambiano le quote dei bookmaker

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!