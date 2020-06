Calciomercato Roma, il Psg snobba Pellegrini per un laziale

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini è nel mirino del Psg ma il vero sogno di Leonardo è un centrocampista della Lazio.

Ogni giorno che passa sembra allontanare Lorenzo Pellegrini dalla Roma. Il rinnovo del contratto di cui si parla da tempo non solo non è mai arrivato ma non ci sono notizie di trattative in corso. Il direttore sportivo Petrachi è stato anche abbastanza freddo parlando di Pellegrini nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Pellegrini innanzi tutto ha una clausola rescissoria. Lorenzo è molto legato alla Roma, ma quando c’è una clausola se un giocatore decide di andare è libero di poterlo fare. Su Pellegrini ho pochi dubbi sul fatto che comunque, qualora arrivasse un’offerta, lui possa pensare di lasciare la Roma. Ha visto la credibilità e quanto la Roma sia cambiata nell’ultimo anno e vuole credere nel progetto da portare avanti questa estate”.

Calciomercato Roma, la situazione Pellegrini

La famosa clausola di cui ha parlato anche il direttore sportivo Petrachi permette a Pellegrini di liberarsi dall’attuale contratto con il pagamento di 30 milioni di euro pagabili in due rate. Il calciatore ha sempre ribadito a parole di volere continuare nella Roma e di non avere intenzione di trattare con altre squadre, allo stesso tempo però desidererebbe un aumento dell’attuale ingaggio, non da top player.

Il profilo di Pellegrini interessa a parecchi top club anche europei. Tra questi c’è anche il Psg, ma secondo quanto riportato dal sito “le10sport.com” il primo obiettivo del dirigente dei parigini Leonardo porta sempre a Roma, ma sponda Lazio. Il sogno di Leonardo è quello di ingaggiare Milinkovic-Savic, per cui sarebbero pronti ben 60 milioni di euro. La seconda scelta sarebbe Paquetà, che sembra in uscita dal Milan. E solo a seguire, come terza scelta, ci sarebbe Lorenzo Pellegrini.

