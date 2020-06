Non ci sono dubbi sul fatto che Nicolò Zaniolo è al momento il calciatore italiano più in vista. Tutti vorrebbero averlo in squadra e nel prossimo calciomercato Roma la dirigenza dovrà fare di tutto per respingere ogni assalto e tenerlo in rosa. Beniamino dei tifosi, il numero 22 ha detto di non volersi muovere assolutamente dalla capitale.

Fonseca del resto gli sta dando grande fiducia, aspetta a braccia aperte il suo ritorno dopo il grave infortunio subito a gennaio e l’ultima operazione al naso non complicherà il suo percorso di rientro. Addirittura si potrebbe pensare di vederlo in campo già in questo periodo estivo, ma nessuno vuole rischiare di accelerare il suo recupero.

La Roma nel frattempo dovrà cercare di muoversi sul mercato per far sì che possa migliorare la sua situazione economica. Diversi elementi potrebbero dire addio alla maglia giallorossa, specie quelli che hanno degli ingaggi alti che superano il nuovo tetto imposto dalla società.

Calciomercato Roma: Zaniolo vale 60 milioni

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe già bussato alla porta della Roma per prendere Zaniolo, in un contatto che c’è stato nei giorni scorsi. Nessuna possibilità che possa andare in porto qualsiasi scambio per il gioiellino giallorosso, la cui valutazione è di sessanta milioni di euro.

Con la Roma che, in caso estremo, sarebbe pronta ad ascoltare le offerte ricevendo però solo la somma cash, senza contropartite tecniche. Ipotesi che chiaramente i tifosi sperano non accada mai. Molto importante sarà questo finale di stagione: l’eventuale conquista del quarto posto sarebbe fondamentale per conquistare un piazzamento Champions e con esso assicurarsi delle importanti risorse economiche.

