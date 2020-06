Roma, l’Europa League si gioca tutta in Germania?

La Roma si prepara a scendere in campo in campionato per la ripresa della serie A. Il primo match dei giallorossi è in calendario il 24 giugno quando all’Olimpico la squadra di Fonseca se la vedrà contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

Quello contro i blucerchiati sarà il primo match di una lunga serie. Il campionato infatti dovrà essere concluso entro il 2 agosto perché poi si dovrà lasciare spazio alle coppe. E la Roma allungherà dunque la sua stagione, si spera il più possibile, perché poi sarà impegnata in Europa League.

La Roma deve ancora giocare la partita degli ottavi di finale contro il Siviglia dell’ex ds Monchi, una delle squadre più vincenti nella storia di questa competizione. Potremmo vedere un match unico in campo neutro, dopo che il match d’andata è stato rinviato a causa del coronavirus. Ma in generale potrebbero esserci grandi novità in questa competizione.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma: c’è la frenata per Pedro, ecco la valutazione

Come riporta Sportmediaset infatti potrebbe esserci una grande novità per l’Europa League, torneo la cui finale unica era prevista in Polonia, a Danzica. Si devono ancora giocare i match di ritorno e come detto la Roma sarà impegnata in una dura prova contro il Siviglia. La novità riguarda l’organizzazione del torneo. La federcalcio tedesca infatti avrebbe offerto la propria candidatura per ospitare tutte le partite in quattro sue città.

Vale a dire Colonia, Düsseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen, con Francoforte eventualmente come alternativa. Oltre alla Roma anche l’Inter deve ancora giocare il suo ottavo di finale contro il Getafe. Vedremo dunque la fase finale dell’Europa League solo in Germania?

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, c’è anche l’Inter su Pellegrini

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!