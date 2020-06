Roma, tutti contro tutti in società. Petrachi sfida Fienga e Baldissoni lavora nell’ombra. Le ultime in casa giallorossa.

ROMA – E’ un tutti contro tutti all’interno della Roma. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, la linea del presidente Pallotta non sembra essere seguita da Guido Fienga. Un destino incerto anche per lo stesso Petrachi che nell’ultima intervista ha aperto a cessioni impopolari.

Un quadro che vede muoversi nell’ombra Mauro Baldissoni. Il vicepresidente vuole riprendersi il comando con molti alleati all’interno della società.

Da Zaniolo a Pellegrini

Le parole di Petrachi sono state un fulmine a ciel sereno. E se su Zaniolo le dichiarazioni hanno sorpreso in parte, l’analisi che ha colpito di più – secondo il Corriere dello Sport – sembra essere quella fatta su Lorenzo Pellegrini. Un addio che potrebbe essere portato dal bilancio e dalla clausola rescissoria.

Il direttore sportivo ha messo le mani in avanti ipotizzando possibili cessione dei gioielli per questioni economiche. Una situazione che non facilita il rapporto con i tifosi che sono sul piede di guerra in caso di partenza dei gioielli.

