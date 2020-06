Calciomercato Roma, il nuovo terzino sinistro dal Brasile?

Ancora nomi di calciomercato Roma in questo periodo. Nonostante ormai alla ripresa delle ostilità manchi davvero pochissimo, continuano ad arrivare dei rumors riguardo alle possibili cessioni e ai possibili acquisti dei giallorossi.

Dal Brasile arriva un nome per la fascia sinistra difensiva, ruolo che vedrà ancora Kolarov protagonista nella prossima stagione visto che il terzino ha deciso di continuar la sua esperienza in giallorosso. Ma in caso di partenza di Spinazzola si dovrà comunque cercare eventualmente un’alternativa.

Calciomercato Roma: giallorossi interessati a Carlos Augusto?

Come riporta in Brasile “O Globo” infatti ci sarebbe anche la Roma tra le squadre italiane che sono interessate a Carlos Augusto, laterale sinistro del Corinthians classe 1999. Un giocatore che in questo 2020 non è riuscito a trovare lo spazio che cercava nel Timao, che adesso sarebbe pronto a farlo partire.

Tra l’altro nello scorso mese di dicembre il calciatore ha ottenuto la cittadinanza italiana e questo potrebbe rendere senz’altro più agevole un suo trasferimento in Europa. In Brasile non si parla di cifre, ma tuttavia il suo prezzo non potrebbe essere molto alto, anche in considerazione del fatto che il suo contratto è in scadenza alla fine del 2021.

Negli ultimi giorni il suo agente Rafael Brandino è volato in Europa per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Ma dove? Oltre alla Roma ci sarebbero anche Genoa e Sampdoria interessate al calciatore, riportano i media brasiliani.

