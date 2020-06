Calciomercato Roma, Kluivert-Mkhitaryan: incrocio con l’Arsenal

Calciomercato Roma, decolla la trattativa con l’Arsenal: c’è la regia di Raiola per lo scambio tra Justin Kluivert e Mkhitaryan.

Potrebbe essere Justin Kluivert la chiave giusta per ottenere la conferma di Henrikh Mkhitaryan alla Roma. L’allenatore Paulo Fonseca ha più volte chiesto al direttore sportivo Gianluca Petrachi le conferme di Chris Smalling e appunto Mkhitaryan, in prestito dall’Arsenal. Per farlo potrebbe essere disponibile a sacrificare anche qualche altra pedina. Una di queste potrebbe essere Kluivert, che interessa all’Arsenal e che potrebbe finire proprio ai “Gunners”. Dietro questa trattativa c’è l’immancabile regia di Mino Raiola, che è procuratore di tutti e due i calciatori e che è in ottimi rapporti con i dirigenti giallorossi.

Calciomercato Roma, la valutazione di Kluivert

Già il “Corriere dello Sport” aveva ipotizzato la possibilità di questo scambio, che ora trova ulteriori conferme dal giornalista di “La Repubblica” Giulio Cardone, esperto di calciomercato. Ancora è presto per parlare di cifre esatte, ma se la società giallorossa andrà a impostare uno scambio di questo tipo, considerati i conti in rosso si può facilmente immaginare quanto meno una plusvalenza importante per cartellino di Kluivert. Arrivato a luglio del 2018 per circa 18 milioni di euro, si parla ora di una sua possibile valutazione di ben 40 milioni di euro.

