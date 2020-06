CALCIOMERCATO ROMA FUTURO SCHICK OFFERTO AL REAL MADRID – “Me lo hanno già chiesto molte squadre, è un giocatore che ha mercato. Se il Lipsia non lo dovesse riscattare, è possibile che arrivino più soldi di quelli che loro hanno fissato come diritto di riscatto”. Queste sono le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi di qualche giorno fa, nella sua intervista a ‘Sky Sport’.

Schick si propone al Real Madrid

La situazione legata al futuro di Patrick Schick potrebbe essere da una parte molto semplice, dall’altra un po’ meno, ma sembra ormai destinato ad avere un futuro lontano dalla capitale. Secondo quanto scritto dal sito ‘donbalon.com‘, il Real Madrid di Zinedine Zidane, potrebbe prendere il centravanti ceco per il ruolo di vice Benzema, e proprio tramite il suo agente, si sarebbe proposto ai Blancos.

Futuro Schick, il Lipsia tentenna

Sicuramente più che positivo il rendimento stagionale dell’attaccante con il Lipsia, anche se la società tedesca continua a tentennare sullo spendere quella cifra fissata a 28 milioni di euro per esercitare il diritto di riscatto con la Roma. C’è da sottolineare come, anche a detta del tecnico Nagelssman, il Lipsia perderà Timo Werner per una cifra che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro.

