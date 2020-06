Si avvicina sempre più il giorno di Roma-Sampdoria, primo impegno dei giallorossi dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza coronavirus. La sfida è in calendario il prossimo 24 giugno alle ore 21.45 all’Olimpico, ovviamente a porte chiuse.

Un match importante per la squadra allenata da Paulo Fonseca, che deve rincorrere l’Atalanta per prendersi il quarto posto, piazzamento che garantirebbe la Champions League e con essa anche degli importanti introiti economici.

E secondo Sky Sport per il tecnico portoghese ci sarà una tegola che riguarda la formazione, visto che si prevede un forfait per il portiere Pau Lopez. Lo spagnolo infatti nelle scorse settimane ha rimediato una microfrattura al polso dalla quale non ha ancora recuperato.

Non si correranno rischi e dunque il suo rientro dovrebbe avvenire nelle partite successive. Del resto si giocherà ogni tre giorni e ci sarà davvero bisogno di tutti per cercare di guadagnare posizioni in classifica.

Roma-Sampdoria: gioca Mirante

Tranne clamorose sorprese sarà dunque Mirante a difendere la porta della Roma nella prima uscita post-Coronavirus. L’esperto estremo difensore in questa stagione ha giocato solo una volta in campionato, contro l’Inter, ma ha anche accumulato due gettoni di presenza in Europa League. Ad ogni modo ha più volte confermato di essere un portiere molto affidabile e lo sarà anche contro la squadra allenata dall’ex tecnico giallorosso Claudio Ranieri. La porta della Roma è insomma in mani sicure.

