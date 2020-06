Serie A, cambia la quarantena in caso di positività: ecco come

Novità in arrivo riguardo la serie A. Dove in caso di positività di un giocatore la quarantena obbligatoria per la squadra potrebbe passare da 14 a 4 giorni. E sarebbe davvero un cambiamento molto importante, anche se la speranza di tutti è ovviamente quella che non si registri più alcun contagio.

A dare la notizia è stata Sky Sport e l’ok dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Senz’altro prima del prossimo 20 giugno, data nella quale Torino-Parma farà ripartire in maniera ufficiale la serie A. Da più parti, del resto, si era sottolineato come con la quarantena prevista attualmente dal protocollo il campionato difficilmente sarebbe finito entro i termini previsti.

E per questo motivo il presidente della Figc Gravina ha lavorato a stretto contatto, anche nelle ultime ore, con il ministro della Salute Speranza e con quello dello Sport Spadafora e con il Comitato Tecnico Scientifico del Governo per riuscire a trovare una soluzione.

Serie A: come cambia la quarantena

Il Comitato Tecnico Scientifico dunque potrebbe far sì che la quarantena di una squadra passi da 14 a 4 giorni in caso di positività. Ma come? Rivedendo il protocollo e prevedendo la necessità di effettuare all’intera squadra tamponi ogni 48 ore. Nel caso in cui un giocatore venisse trovato positivo, a quel punto la squadra sarebbe autorizzata a giocare soltanto dopo un doppio tampone negativo. Passate le 96 ore senza ulteriori positività, ci sarebbe il via libera per tornare in campo.

