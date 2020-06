Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: scambio in Serie A per Kluivert. Il punto

In un calciomercato fatto di scambi e di occasioni, sono molte le piste esplorate dai dirigenti sportivi. Alcune destinate ad arrivare al rettilineo finale, altre ad interrompersi alla prima curva. Un discorso che, mai come quest’anno, riguarda anche la Roma. Dopo il mancato passaggio della proprietà a Friedkin, Gianluca Petrachi e il suo staff sono costretti a muoversi con un budget abbastanza ridotto e i principali candidati a rimpinguarlo tramite le cessioni sono senza dubbio Florenzi, Kluivert, Schick e Under, oltre agli esuberi dall’ingaggio pesante (Fazio, Juan Jeus, Karsdorp, Pastore e Perotti su tutti).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Kluivert-Mkhitaryan: incrocio con l’Arsenal

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Petrachi a caccia di affari in Argentina

Calciomercato Roma, non solo Arsenal: scambio Kluivert-Lozano

Per quanto riguarda l’attaccante olandese, ormai da tempo si sta parlando con l’Arsenal per uno scambio con Mkhitaryan, attualmente in prestito in giallorosso. Ma l’ipotesi londinese non è stata l’unica presa in considerazione. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, nelle scorse settimane si è parlato anche con il Napoli di un possibile scambio tra Kluivert e Lozano, entrambi assistiti da Mino Raiola. Un’operazione che non è tuttavia sin qui decollata sia per le differenze di valutazione dei due calciatori (De Laurentiis ha pagato circa 40 milioni di euro più bonus al Psv la scorsa estate), sia per gli ingaggi degli stessi, con il messicano che guadagna più del doppio (4,5 milioni di euro) rispetto all’ex Ajax.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, acquisti finanziati coi soldi degli sceicchi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!