Calciomercato Roma, basta giovani Fonseca chiede esperienza

Il prossimo calciomercato Roma sarà probabilmente molto diverso da quello degli ultimi anni. E non solo perché a disposizione del direttore sportivo Petrachi ci saranno pochi fondi da spendere.

In queste ultime stagioni il club giallorosso è riuscito a lanciare dei giovani talenti, facendo crescerli in campo e aumentando così anche il loro valore economico. Lo scouting ha dato buoni frutti, non c’è che dire, così come alcuni ragazzi che sono usciti dal settore giovanile sono cresciuti altrove (come Pellegrini al Sassuolo) per poi tornare a Trigoria più forte.

Adesso però la linea da seguire per il futuro potrebbe essere diversa. Perché per vincere occorre anche una qualità che spesso i più giovani non hanno, vale a dire esperienza e continuità di rendimento. Ciò non toglie che la Roma comunque continuerà a far crescere dei calciatori per renderli colonne della squadra che verrà, Zaniolo su tutti.

Calciomercato Roma: Fonseca vuole esperienza

Che la Roma nella prossima sessione di mercato andrà a caccia di elementi d’esperienza sembrano confermarlo anche le richieste di Paulo Fonseca, che sa benissimo quanto siano importanti elementi come Smalling e Mkhitaryan per la squadra. Hanno ormai superato i trent’anni ma è impossibile fare a meno di loro.

Così come di Dzeko e Kolarov, colonne portanti della squadra giallorossa. E anche i nomi circolati nelle ultime settimane portano a questa strada. Quello di Pedro, in primis. E’ un attaccante 33enne che ha un dna vincente che in pochi possono vantare. Prenderlo sarebbe fondamentale anche per lo spogliatoio. E poi Lovren, Bonaventura, Willian. Tutti giocatori accostati ai giallorossi in questo periodo di lockdown e tutti con un curriculum importante.

