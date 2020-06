Calciomercato Roma, Pedro ormai aspetta solo i giallorossi

Il calciomercato Roma ormai da qualche settimana ha un nome davvero caldo come possibile rinforzo della squadra di Paulo Fonseca. Ed è quello di Pedro, attaccante spagnolo che è pronto per una nuova avventura calcistica.

A 33 anni sta per lasciare il Chelsea dopo cinque stagioni a Stamford Bridge. L’ultima non è stata del tutto soddisfacente, con l’arrivo di Lampard in panchina per lo spagnolo gli spazi sono diminuiti ed è logico dunque che cerchi una nuova squadra dove rinascere.

Il suo contratto con i londinesi scadrà il prossimo 30 giugno e ancora non è detto che Pedro continui la sua avventura con i blues fino alla fine del campionato e delle coppe europee. L’ex stella del Barcellona infatti non avrebbe ancora trovato un accordo per giocare questi ulteriori due mesi con la squadra inglese. Per lui è già arrivato il momento di pensare al futuro?

Calciomercato Roma: Pedro aspetta i giallorossi

Pedro è un giocatore che fa gola a molte squadre, soprattutto perché come detto è in scadenza di contratto e dunque potrà essere preso a parametro zero. Secondo calciomercato.it lo spagnolo si sarebbe ormai convinto ad accettare la corte della Roma, che del resto lo sta seguendo già da diversi mesi. Fonseca sarebbe senz’altro ben felice di avere un rinforzo in un reparto che a breve potrebbe perdere Under e Kluivert. Pedro ad ogni modo continua a rimanere nel mirino di squadre della Liga, della Premier e anche del Qatar.

