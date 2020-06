Calciomercato Roma, Petrachi a caccia di affari in Argentina

Calciomercato Roma, Petrachi guarda in Sudamerica per due possibili rinforzi: Montiel del River Plate e Bustos del Talleres.

L’obiettivo numero uno della Roma è vendere Schick al prezzo più alto possibile. Con i soldi incassati da Schick, il direttore sportivo della Roma potrà poi guardare a qualche rinforzo. Visti i conti in rosso, non saranno possibili investimenti pesanti. E così si dovrà cercare il giusto mix tra svincolati e calciatori di prospettiva.

Per quanto riguarda il mercato degli svincolati, è ormai risaputo il nome di Pedro in uscita dal Chelsea. Secondo più fonti con l’attaccante spagnolo c’è già un accordo di massima. C’è però da aspettare ancora, perché la Roma dovrà prima piazzare i tanti esuberi sulla trequarti.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, incrocio Kluivert-Mkhitaryan con l’Arsenal

Calciomercato Roma, due argentini nel mirino

Secondo il “Corriere dello Sport“, il vice Dzeko potrebbe essere Nahuel Bustos, attaccante di 21 anni in forza al Talleres. Il suo agente ha detto che per la Roma è una priorità: staremo a vedere. L’altro nome seguito in Argentina è quello del terzino Montiel. Il River Plate a causa della crisi per l’emergenza coronavirus sarà costretto a cedere qualche pezzo pregiato della sua rosa. Anche ieri l’agente del terzino ha confermato l’interessamento del direttore sportivo Petrachi nei suoi confronti: «Gonzalo è richiesto da West Ham, Bayer Leverkusen e Roma. Penso che un’offerta italiana arriverà presto al River».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!