CALCIOMERCATO ROMA DOUKOURÉ VALENCIENNES – Ad undici giorni dalla ripresa del campionato, solitamente in questo periodo si programma la stagione futura, ma la pandemia del Coronavirus ha stravolto un po’ i piani del calcio e del calciomercato mondiale.

Calciomercato Roma su Doukourè

In Francia la stagione è stata dichiarata conclusa anzitempo (con molte critiche e conseguenze che si è dovuta portare dietro), ed l’inizio della stagione prossima, la 2020/21, avverrà regolarmente ad agosto. Secondo quanto riportato dal sito ‘sport365.fr‘ nonostante il Covid-19, questo è il tempo per programmare il futuro. Proprio per questo il portale in questione parla di un interessamento da parte del diesse capitolino Gianluca Petrachi per il difensore centrale Ismael Doukourè., di proprietà del Valenciennes, squadra che milita in Ligue 2. In Francia è paragonato a Dayot Upamecano (21enne difensore del Lipsia, sul quale c’è l’Arsenal).

Concorrenza per il giocatore, Atalanta e Inter

Il centrale franco-ivoriano è nato il 24 luglio 2003, quindi compirà a breve 17 anni e fa parte dell’Under 21 del club francese, del quale è anche capitano. Su di lui però ne parlano un gran bene, difensore agile e molto equilibrato nel posizionamento, soprattutto nella fase di recupero dei palloni. In Italia c’è concorrenza per il calciatore, che piace a Inter e Atalanta. All’estero, invece, occhi puntati di Hertha Berlino, Borussia Monchengladbach, Benfica e Salisburgo.

Ismaël Doukouré, capitaine du #vafc dans le derby face au #rclens cet après-midi, est très convoité. La Roma a déjà approché le club nordiste. Le Benfica et l’Inter Milan s’intéressent également de très près au jeune défenseur valenciennois #u17 #formation pic.twitter.com/00qxZ9RDTC — Gaëlle Laurent ⚽️ (@GaelleLaurent7) March 1, 2020

