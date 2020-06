Zaniolo, accordo ufficiale: “Il nostro primo nuovo acquisto”

Roma, Zaniolo ha firmato un contratto con la Doom Entertainment e verrà seguito da Fedez: «Mi fa piacere che lui sia il nostro primo nuovo acquisto».

Niccolò Zaniolo ha firmato un contratto di due anni, ma i tifosi della Roma possono stare tranquilli. Per fortuna, almeno per ora, di mezzo non c’è nessuna altra squadra di calcio. Né tanto meno la Juventus che secondo i bookmaker è il club favorito per il suo acquisto. Il talento della Roma ha trovato un accordo con la Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e da Fedez. Con l’obiettivo di far crescere il brand Zaniolo di pari passo con il calciatore.

Accordo con Zaniolo, le parole di Fedez

A riportare la notizia dell’accordo è l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“. Fedez ha parlato della collaborazione: «Mi fa molto piacere che Niccolò sia il nostro primo “nuovo acquisto”. Si tratta di un vero emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà che ha messo in mostra anche nel modo in cui ha superato il suo grave infortunio. E dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo che sta dimostrando di essere. È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme».

Un accordo che ha fatto felice anche il procuratore di Zaniolo, Claudio Vigorelli: «Come suo agente, cercavo di individuare la strada giusta e con Doom abbiamo capito di avere trovato tutto: grande professionalità in merito all’approccio lavorativo e, soprattutto, rispetto della personalità».

