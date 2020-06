Calciomercato Roma, prende quota lo scambio con l’Atalanta

Calciomercato Roma, prende quota secondo la Gazzetta dello Sport un possibile scambio con l’Atalanta tra Alessandro Florenzi e Luis Muriel.

Ci sono ulteriori conferme secondo la Gazzetta dello Sport sulla possibilità di uno scambio tra Roma e Atalanta. I calciatori protagonisti di questo scambio sono Alessandro Florenzi, che verrà ceduto come confermato dal direttore sportivo Gianluca Petrachi nel corso della recente intervista a Sky Sport, e Luis Muriel.

Né le voci di un possibile addio di Petrachi, dopo la presunta rottura con Pallotta, potrebbero cambiare il destino di Florenzi. La scelta della sua cessione è dovuta dalla richiesta esplicita da parte dell’allenatore Fonseca – che ha la piena fiducia di Pallotta – di un terzino destro di ruolo, abile sia in fase di non possesso palla che in attacco.

Calciomercato Roma, idea Muriel

Florenzi ha invece le caratteristiche giuste per giocare da esterno destro a tutta fascia nel tipico 3-4-2-1 dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini. E con Gosens, Castagne e Hateboer che potrebbero diventare pezzi pregiati nel corso del prossimo calciomercato estivo, un esterno come Florenzi potrebbe fare molto comodo. L’ostacolo principale è quello dell’ingaggio dell’ex capitano della Roma, troppo alto per le casse dell’Atalanta. La trattativa però va avanti e Muriel, può volte accostato alla Roma nel corso degli scorsi anni, potrebbe vestire finalmente la maglia giallorossa.

