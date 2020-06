Calciomercato Roma, Florenzi: le possibili destinazioni

Continuano le voci di calciomercato Roma legate alle cessioni di alcuni elementi giallorossi. Calciatori che al momento sono anche lontani dalla capitale e che possono garantire introiti importanti e plusvalenze.

Non c’è solo Schick tra i giocatori di proprietà della Roma che hanno un valore importante e tante richieste. C’è anche l’ex capitano Alessandro Florenzi, che deve ancora capire quale sarà il suo futuro. Con Fonseca il feeling non è scattato, il tecnico portoghese non ha potuto garantirgli una maglia da titolare e così a gennaio Florenzi ha cambiato aria, accettando le lusinghe del Valencia anche per non perdere il posto in nazionale.

All’orizzonte c’erano gli Europei (poi rinviati, ma questo nessuno poteva davvero prevederlo) e l’ex Crotone avrebbe voluto giocare con continuità. Il suo obiettivo non è comunque cambiato e la Roma pensa di cedere il suo giocatore a titolo definitivo anche per incassare una cospicua plusvalenza in ottica bilancio.

Calciomercato Roma: Florenzi tra serie A e Spagna

Come riporta oggi Repubblica non mancano di certo le offerte ad Alessandro Florenzi. Che al Valencia si trova bene e attende una mossa dal suo attuale club. Ma sempre in Spagna ci sarebbe anche il Siviglia molto interessato a lui. Il ds Monchi del resto conosce bene le sue qualità e potrebbe convincerlo a passare in biancorosso.

In Italia sono invece due le squadre pronte a fare investimenti per avere Florenzi in squadra e sono l’Atalanta di Gasperini e l’ambiziosa Fiorentina del patron Commisso.

