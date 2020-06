Calciomercato Roma, si può sbloccare l’affare Mkhitaryan

Il calciomercato Roma è sempre argomento all’ordine del giorno, nonostante ormai alla ripresa delle ostilità in serie A manchi davvero pochissimo. I giallorossi in questo finale di stagione proveranno a conquistare un quarto posto che sarebbe importantissimo, perché garantirebbe la Champions League e con essa degli importanti introiti.

La Roma rischia di veder partire qualche suo gioiello nel corso dell’estate per motivi di bilancio, ma in ogni caso proverà a mettere a disposizione del suo allenatore Paulo Fonseca i giocatori giusti per rimanere tra le big del calcio italiano. Per farlo occorreranno non solo giovani in rampa di lancio, ma anche elementi di grande esperienza e dal dna vincente.

Calciomercato Roma: lo scambio con l’Arsenal ora è possibile

Come riporta Il Corriere dello Sport, sembra esserci stata una accelerata nello scambio che porterà Justin Kluivert all’Arsenal e farà rimanere invece Mkhitaryan in giallorosso. L’armeno è infatti di proprietà degli inglesi e questa stagione è arrivato nella capitale solo in prestito oneroso. L’intenzione della Roma è quella di riportarlo in serie A a titolo definitivo e per questo motivo sacrificherebbe il giovane attaccante olandese.

Mkhitaryan viene valutato attorno ai 20 milioni di euro dai Gunners, che ne offrirebbero 35 per portare Kluivert in Inghilterra. Dunque la Roma da questo possibile scambio potrebbe anche garantirsi un introito di circa 15 milioni di euro. La permanenza del giocatore armeno alla Roma farebbe senz’altro molto felice il tecnico Paulo Fonseca, che più volte ne ha chiesto – anche pubblicamente – la riconferma.

