Calciomercato Roma, Pau Lopez alla corte di Mourinho?

A sorpresa uno dei possibili nomi in uscita nel prossimo calciomercato Roma potrebbe essere il portiere Pau Lopez. Lo spagnolo infatti sembra avere parecchie richieste e in estate potrebbe dunque salutare i giallorossi.

L’estremo difensore è approdato nella capitale appena un anno fa e la Roma ha fatto un investimento importante per prenderlo dall’Espanyol, spendendo la somma di trenta milioni di euro. Lopez è stato finora il titolare della squadra di Paulo Fonseca e ha mantenuto un rendimento sicuramente nel complesso positivo.

Nato nel 1994, ha ovviamente davanti a sè ancora una lunga carriera e proprio per questo motivo sembra far gol a tante squadre europee. Con la Roma che in caso di una offerta importante non direbbe no alla sua cessione.

Calciomercato Roma: la Premier nel futuro di Lopez

Come riporta “A Bola” ci sarebbe sopratutto il Tottenham di Josè Mourinho sulle tracce di Pau Lopez. Gli inglesi starebbero cercando un nuovo estremo difensore e l’avrebbero individuato nello spagnolo, per il quale sono pronti a mettere sul piatto una somma di ben 40 milioni di euro. Per Lopez si tratterebbe di un ritorno a Londra, visto che nel 2016-2017 ha fatto parte della rosa degli Spurs pur senza scendere mai in campo.

Il quotidiano sportivo portoghese sottolinea come anche altri due club di Premier League, ovvero Chelsea e West Ham, starebbero seguendo l’evolversi della situazione legata al portiere della Roma.

