Roma, rottura tra Petrachi e Pallotta: il retroscena

In casa Roma la notizia arrivata nelle ultime ore è la possibile rottura tra il presidente Pallotta e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Situazione che ovviamente fa discutere molto i tifosi giallorossi, che vogliono capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Il Corriere dello Sport racconta di un retroscena, una telefonata dai toni accesi tra il numero uno della società giallorossa e il direttore sportivo. Con quest’ultimo che avrebbe chiesto chiarezza riguardo al progetto sportivo, ridimensionato rispetto a quanto programmato in passato, soprattutto dopo la mancata cessione a Friedkin. Tant’è che lo stesso Petrachi non avrebbe ancora avuto l’ok per la firma di Pedro, già bloccato da tempo, una delle principali richieste di Fonseca per rinforzare la squadra. E così il ds avrebbe chiesto a Pallotta di rivelare alla piazza le reali prospettive dei giallorossi.

Calciomercato Roma: ci saranno cessioni eccellenti

La mission numero uno dei giallorossi sarà quella di fare cassa con le cessioni. E recuperare il più possibile per evitare quelle di Zaniolo e Pellegrini, colonne della squadra di Fonseca e della nazionale, giocatori che di sicuro avrebbero delle offerte milionarie per giocare altrove ma che hanno ribadito il loro attaccamento ai colori giallorossi più volte.

Si attendono notizie dal Lipsia riguardo il riscatto di Schick, attaccante la cui cessione può garantire almeno 25 milioni di euro. Sulla lista dei partenti c’è anche l’ex capitano Florenzi, mentre Kluivert potrebbe essere inserito nello scambio con l’Arsenal per Mkhitarya che comunque prevederebbe una somma di circa 15 milioni a favore dei giallorossi.

