Calciomercato Roma, accordo trovato per Kalinic: rimane fino al termine della stagione

CALCIOMERCATO ROMA KALINIC RESTA – Nel futuro di Nikola Kalinic c’è ancora l’AS Roma, almeno fino al termine della stagione 2019/2020. Come riportato dal sito ‘calciomercato.it’, infatti il centravanti croato ha accettato la proposta proveniente dal club capitolino rimanendo così in forza alla rosa di Paulo Fonseca fino al termine della stagione.

Accordo Roma-Atletico Madrid

Prima di accettare la proposta, c’è stato l’accordo trovato tra le due società, cioè la Roma che detiene in prestito del giocatore, e l’Atletico Madrid, proprietario dell’intero cartellino del centravanti. Il prestito sarà dunque esteso per altri due mesi, rimane il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro per la società giallorossa.

