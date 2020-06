Calciomercato Roma, Bonaventura sempre più lontano

Tante voci che riguardano il calciomercato Roma in queste settimane sono relative ai futuri svincolati. Giocatori i cui contratti scadranno a breve e che dunque sarà possibile ingaggiare senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La Roma ad esempio ha già messo nel mirino da tempo Pedro, attaccante esterno spagnolo che si libererà dal Chelsea.

Ma si era parlato anche di un interesse della Roma per il jolly di centrocampo Giacomo Bonaventura, protagonista negli ultimi anni con la maglia del Milan e ancora al centro del progetto tecnico rossonero, visto che ha giocato la semifinale di Coppa Italia da titolare. A breve sarà svincolato. Giocatore molto duttile, che sa ricoprire tanti ruoli, sembra tuttavia destinato a vestire un’altra maglia in serie A.

Calciomercato Roma: Bonaventura ad un passo dal Torino

Come riporta Tuttosport infatti il futuro di Giacomo Bonaventura sembrerebbe essere sempre più tinto di granata. Il Torino infatti non ha mai fatto mistero di essere interessato al calciatore e adesso sarebbe passato all’atto concreto, offrendo al centrocampista un contratto biennale da 3,5 milioni totali più bonus legati alla conquista dell’Europa.

Dal canto suo il calciatore sembra aver accettato la corte dei granata e dunque sarebbe pronto a trasferirsi a Torino, anche se l’affare al momento è in stand by. E quindi finché non ci sarà nero su bianco ci sarà ancora, per chi vorrà, la possibilità di fargli cambiare magari idea..

