Calciomercato Roma, via Lopez? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Una delle ultime voci di calciomercato Roma riguarda il portiere Pau Lopez. L’estremo difensore è approdato nella capitale appena un anno fa e la società ha fatto un investimento importante per prenderlo dall’Espanyol, spendendo nel complesso la somma di trenta milioni di euro, compresa la rinuncia alla percentuale su Sanabria.

Adesso però lo spagnolo potrebbe finire sulla lista dei partenti, nonostante in questa stagione sia stato un titolare inamovibile per Paulo Fonseca e il suo rendimento sia stato tutto sommato positivo. Le pretendenti non gli mancano e la Roma potrebbe incassare una cifra importante dalla sua cessione.

Il Tottenham di Josè Mourinho sarebbe infatti molto interessato a Pau Lopez e sarebbe pronto a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno a Londra, visto che nel 2016-2017 ha fatto parte della rosa degli Spurs pur senza scendere mai in campo. Ma non ci sono solo gli Spurs a volerlo in Premier League, lo valutano anche Chelsea e West Ham.

Calciomercato Roma: chi al posto di Lopez?

In caso di cessione è logico che la Roma dovrebbe cercare un nuovo estremo difensore. La Gazzetta dello Sport rivela che i giallorossi starebbero pensando al portiere dell’Atalanta Gollini, la cui valutazione è di circa 25 milioni di euro. Non bisogna dimenticare però che nei giorni scorsi è stato accostato ai colori giallorossi anche Ospina, portiere colombiano del Napoli di Gattuso.

