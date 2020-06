Calciomercato Roma, non solo Premier League per Pau Lopez

Calciomercato Roma, Pau Lopez può partire: sondaggi in corso, sul portiere giallorosso non ci sono solo club di Premier League.

Nella prossima sessione di calciomercato la Roma sarà costretta a vendere qualche pezzo pregiato per fare quadrare i conti attualmente in rosso. La società farà di tutto per trattenere Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo, per il resto non sono da escludere cessioni a sorpresa. Come quella ad esempio del portiere Pau Lopez. Arrivato a Roma solo nel corso della scorsa estate, in caso di un’offerta in grado di creare una plusvalenza al club giallorosso, potrebbe essere sacrificato.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, incrocio Kluivert-Mkhitaryan con l’Arsenal

Calciomercato Roma, sondaggi per Pau Lopez

Come riporta il sito internet Calciomercato.it, per Pau Lopez al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento soprattutto da parte di club di Premier League: Tottenham, Chelsea e West Ham.

I sondaggi fatti per Pau Lopez sono stati numerosi, e secondo Calciomercato.it non riguardano soltanto club di Premier League. La lista di possibili acquirenti per il portiere si allunga. La Roma nel frattempo valuta anche i possibili sostituti. Finora tra i nomi fatti ci sono quelli di Gollini dell’Atalanta e di Ospina del Napoli, grande protagonista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!