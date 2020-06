Europa League, Roma-Siviglia gara secca in Germania. Ecco le date per la...

ROMA SIVIGLIA EUROPA LEAGUE – Prima si concluderà la stagione nei campionati, poi si penserà a come chiudere le competizioni Europee. Doveva essere l’estate degli Europei 2020, invece fino ad agosto inoltrato i vari club impegnati nelle competizioni internazionali concluderanno proprio le rispettive stagioni.

Come riportato da ‘Sky Sport’, mercoledì il Comitato Esecutivo della UEFA sancirà le date definitive delle uniche due partite degli ottavi di finale di Europa League che non si sono ancora disputate, vale a dire Roma–Siviglia e Inter–Getafe, oltre che le gare di ritorno degli ottavi stessi. Dopodichè sarà final eight.

E’ stata scelta questa come modalità di chiusura sia di Champions League che di Europa League. La Germania sarà la nazione protagonista, nella quale verranno disputate tutte le restanti partite (eccezion fatta per le gare di ritorno degli ottavi, che verranno disputate in sede originaria, a campi invertiti rispetto a quelle di andata): dal 10 al 21 agosto, una full immersion di Europa League. Quattro le città che ospiteranno la fase finale: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, con quest’ultima che sarà anche sede della finale.

Stesse modalità anche per la maggior competizione europa per club, la Champions League, che dal 12 agosto al 23, giorno previsto per la finale, disputerà la final eight, questa volta però a Lisbona, in Portogallo (la Supercoppa Europea sarà in programma a Budapest il 24 settembre).

Quarti : 12-13-14-15 agosto

: 12-13-14-15 agosto Semifinali : 18-19 agosto

: 18-19 agosto Finale: 23 agosto

Verranno, infine, confermate le sedi delle finali delle prossime due edizioni. Nel 2021 la finale andrà in scena ad Istanbul, mentre nel 2022 a San Pietroburgo.

