Roma, Dan Friedkin irritato dall’intervista di James Pallotta

Roma, le parole di Pallotta nell’intervista pubblicata sul sito ufficiale del club hanno irritato non poco Dan Friedkin.

Dan Friedkin non ha preso bene le parole di James Pallotta. Secondo quanto riportato dal sito RomaPress, Friedkin avrebbe subito letto l’intervista pubblicata sul sito ufficiale della Roma. E non avrebbe gradito in particolare alcuni passaggi che lo riguardano da vicino.

Queste le parole di Pallotta sulla trattativa per la cessione del club al gruppo Friedkin al momento saltata:

Sei stato duramente criticato per aver respinto un’offerta recapitata dal Gruppo Friedkin…

“Il gruppo Friedkin si è avvicinato a noi lo scorso autunno e verso la fine dell’anno stavamo iniziando a trovare un accordo. Abbiamo approfondito i dettagli, nei quali spesso si nascondono le difficoltà, ma dopo le modifiche apportate dai loro avvocati e banchieri, l’offerta ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di sempre meno appetibile sia per la Roma sia per il nostro gruppo di investitori. L’ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto, sulla quale dei dettagli sembrano essere trapelati da alcuni dei loro avvocati o banchieri, non era minimamente accettabile.

“E questa è l’offerta che sembra aver molto turbato qualcuno. Non sono sicuro se le persone sconvolte capiscano come si costruisce un accordo del genere, ma non funziona con il seller-financing. In fin dei conti, se voglio comprare una casa non mi aspetto che il venditore riduca il prezzo richiesto inizialmente per coprire i costi di tutte le ristrutturazioni che ho in mente di fare. Non è così che funziona. Se il gruppo Friedkin avesse i soldi e volesse parlare ancora e avanzare un’offerta tale da essere ritenuta accettabile da tutti noi per la Roma, lo ascolteremmo”.

“Potrebbero essere i proprietari ideali per la Roma? Forse. Non lo sappiamo. Io so solo che quando sono entrato nel Club avevo molto da imparare e per loro non sarebbe diverso. Quindi, è impossibile sapere se il Gruppo Friedkin possa essere o meno il salvatore della Roma, come alcuni pensano, oppure il miglior proprietario. La cosa certa è che abbiamo persone che continuano a contattarci e vogliono parlare con noi e, da fiduciari, dobbiamo ascoltarle”.

Friedkin, la reazione alle parole di Pallotta

Dan Friedkin secondo RomaPress è molto irritato per le parole di Pallotta. Il gruppo Friedkin in particolare crede che Pallotta e il suo gruppo di investitori non stiano negoziando la cessione del club in buona fede e che non stiano tenendo conto nella loro valutazione dell’enorme impatto della pandemia di COVID-19 sull’economia globale.

Friedkin non si è ufficialmente ritirato dalla trattativa con Pallotta, ma la sua pazienza è ormai arrivata al limite.

