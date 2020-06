Calciomercato Roma, scambio col Cagliari: c’è l’erede di Pau Lopez

Calciomercato Roma, ci sono numerosi possibili intrecci con il Cagliari da dove potrebbe arrivare l’erede di Pau Lopez in partenza.

Nella prossima sessione di calciomercato, soprattutto se la Roma non riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, saranno necessari parecchi sacrifici. La situazione economica del club non è delle migliori, ma c’è quanto meno la volontà di blindare i due principali gioielli Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo per metterli alla base della Roma del futuro. Qualunque essa sia, visto che Pallotta è ancora disponibile a cedere il club, ma alle sue condizioni.

Tra i possibili sacrifici c’è quello di Pau Lopez: sono stati fatti parecchi sondaggi da parte di club esteri, non solo di Premier League, e in caso di offerta ritenuta irrinunciabile che permetterebbe di fare una plusvalenza la Roma sarebbe disposta a lasciarlo andare. Finora come nomi di possibili sostituti sono stati fatti quelli di Gollini dell’Atalanta e Ospina del Napoli.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato, dalla Vibonese alla Roma: annuncio vicino

Calciomercato Roma, torna di moda Cragno

Nel mirino della Roma c’è da parecchio tempo il portiere del Cagliari Alessio Cragno. Nella scorsa sessione di calciomercato è rimasto in Sardegna, dove però ha giocato poco per via di alcuni problemi fisici. L’infortunio alla spalla lo ha tenuto fuori per quattro mesi, facendogli perdere ben 21 partite. Il sostituto il Cagliari lo ha preso proprio dalla Roma, ottenendo in prestito Robin Olsen che tra l’altro ha fatto molto bene.

E così se come probabile la Roma tornerà alla ricerca di un portiere cedendo Pau Lopez, la pista Cragno potrebbe tornare di forte attualità. Robin Olsen potrebbe rientrare nell’affare tra le due società, con il Cagliari che ha anche un debole per un altro calciatore giallorosso. Si tratta di Alessio Riccardi, centrocampista di grande prospettiva che finora però l’allenatore della Roma Paulo Fonseca non ha mai preso in considerazione. E così con Fonseca confermatissimo da Pallotta per la prossima stagione, Riccardi potrebbe diventare pedina di scambio con formule differenti, anche in caso di trattativa con il Cagliari per Cragno.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!