CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA DICHIARAZIONI NAGELSMANN – Sarà un mercato fatto di scambi e plusvalenze senz’altro, ma forse non è questo il caso di Schick, o forse no. La percentuale della permenenza dell’attaccante della Repubblica Ceca in Germania è molto alta, con il Lipsia però che, nonostante abbia già un accordo sulla base di 29 milioni di euro per il diritto di riscatto, non vuole sborsare la cifra prefissata la scorsa estate.

Futuro Schick, annuncio di Nagelsmann

Il giovane tecnico tedesco più volte si è espresso sulla trattativa e sulla situazione tra i due club, ma proprio quest’oggi ha aggiunto alcune novità importanti: “Cercheremo di tenere sia lui che Angelino. Patrick è il giocatore dei miei sogni, ma tutto deve essere concordato in modo ragionevole. Adesso dobbiamo combattere anche con gli effetti della pandemia e non possiamo pagare l’importo concordato, quindi siamo in trattativa. Vorremmo acquistarli entrambi ma potremmo anche prenderli in prestito”, ha detto l’allenatore durante la conferenza stampa di presentazione del match di Bundesliga contro il Fortuna Dusseldorf.

Schick, Lipsia o Premier League?

Sappiamo però che la situazione legata a Schick va monitorata, perché anche da quanto ammesso dal direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, qualora non si trovasse l’accordo, la Roma avrebbe altre piste estere, soprattutto in Premier League, per cedere il centravanti mancino.

