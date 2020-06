Calciomercato Roma, scambio col Manchester United per Smalling

Calciomercato Roma, Franco Baldini – consulente di Pallotta – sta provando a chiudere l’affare Smalling con il Manchester United.

Con Gianluca Petrachi “separato in casa”, è Franco Baldini che sta ora provando a portare avanti la trattativa di calciomercato con il Manchster United per il difensore Chris Smalling. Il centrale arrivato in prestito la scorsa estate si è ambientato benissimo. Ha manifestato la sua volontà di restare in Italia, Fonseca ne ha chiesto la conferma e il Manchester United è disponibile a cederlo. Stavolta però i red devils non sono intenzionati a fare sconti.

Il consulente di James Pallotta, Franco Baldini, secondo quanto riportato da “ForzaRoma.info” ha intensificato i contatti con i dirigenti del Manchester United negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato, dalla Vibonese alla Roma: annuncio vicino

Calciomercato Roma, il tentativo di Baldini

Baldini ha provato a inserire nella trattativa con il Manchester United Cengiz Under, valutato dai giallorossi 35 milioni di euro. Lo scenario previsto da Baldini era quello di cedere Under al Manchester United per 35 milioni di euro circa, inserendo nell’affare il cartellino di Chris Smalling. Per ora il Manchester United ha detto di no, ma la trattativa va avanti.

L’altra opzione prevede il prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una valutazione complessiva di circa 18 milioni di euro. Al momento è la soluzione più probabile, con la Roma che però dovrà essere operativa sul fronte cessione con gli esuberi prima di potersi permettere una spesa del genere, anche se eventualmente posticipata tramite l’arma del prestito.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!