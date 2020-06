Calciomercato, dalla Vibonese alla Roma: annuncio vicino

Il calciomercato della Roma non è soltanto legato all’acquisto e alla vendita dei calciatori, ma riguarda anche una parte dello staff giallorosso. Che deve sempre essere al top per poter ambire a traguardi importanti.

Nei giorni scorsi infatti Giuseppe Bifulco, capo degli osservatori giallorossi, ha deciso di intraprendere una nuova strada accettando le lusinghe dell’Ascoli. Sarà il nuovo direttore sportivo del club marchigiano, club che aveva sondato anche la disponibilità di Morgan De Sanctis.

Che tuttavia ha deciso invece di rimanere in giallorosso e, anzi, sembra essere l’erede designato di Petrachi qualora la Roma arrivasse ad una rottura definitiva con l’attuale direttore sportivo.

Calciomercato Roma: Lo Schiavo capo degli osservatori

Le caselle dello staff in casa Roma comunque non rimarranno vuote a lungo. Quella di capo degli osservatori infatti potrebbe essere occupata dall’attuale direttore sportivo della Vibonese Simone Lo Schiavo. A riportare la notizia il giornalista Alfredo Pedullà, sempre attento alle dinamiche di calciomercato. Per Lo Schiavo dunque un salto importante nel calcio, è pronto per questa sua nuova avventura professionale in giallorosso.

