Serie A 2020/2021: ecco quando potrebbe cominciare

La serie A sta per tornare in campo. Il prossimo 20 ai torni ricomincerà il campionato con i quattro recuperi delle partite che non sono state disputate prima della pausa forzata per il Coronavirus.

Poi ci sarà un tour de force, si giocherà di fatto ogni tre giorni per portare a termine il torneo prima di lasciare spazio ai tornei internazionali. Ma è anche già inevitabilmente il momento di iniziare a pianificare il futuro, la prossima stagione che arriverà praticamente subito dopo la conclusione di questa.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, non solo Premier League per Pau Lopez

Serie A 2020-21 al via il 12 settembre

La Lega serie A avrebbe infatti già discusso riguardo la data nella quale riprenderanno le ostilità dopo l’estate. Il campionato – come riporta Sportmediaset – dovrebbe ricominciare infatti il prossimo 12 settembre. Con il calciomercato nel vivo, visto che la finestra dei trasferimenti è in calendario da giorno 1 settembre e fino al 5 ottobre.

Per alcune squadre sarà una prosecuzione del tour de force. E’ vero che questo campionato di serie A, che ripartirà dopo la sosta per l’emergenza Coronavirus, si concluderà entro il 2 agosto. Ma è altrettanto vero che ad agosto alcune formazioni giocheranno anche in Europa. Dunque per alcuni calciatori i giorni di ferie potrebbero addirittura contarsi sulle dita delle mani.

La necessità di tornare subito a giocare è anche dettata dall’orizzonte Euro 2021. A giugno del prossimo anno infatti si disputeranno gli Europei e dunque si dovrà terminare in tempo per poi lasciare spazio agli impegni delle nazionali.

LEGGI ANCHE –>> Pallotta si confessa: le dichiarazioni del presidente della Roma

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!