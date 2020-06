Trigoria, affaticamento muscolare per Lorenzo Pellegrini: le ultime

VERSO ROMA-SAMPDORIA ALLENAMENTO TRIGORIA – Prosegue la preparazione della squadra di Paulo Fonseca in vista della prima partita ufficiale dei capitolini, prevista per mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 21:45 allo Stadio Olimpico. Se fino a qualche giorno fa l’infermeria dei giallorossi era verso lo svuotamento, adesso si inizia a riempire di nuovo.

Infortunati Roma, affaticamento Pellegrini

Prima Pau Lopez con la microfrattura al polso sinistro (lo scorso 13 maggio, per lui erano previste 3 settimane di stop, ndr), poi Gianluca Mancini con la lussazione del gomito di 10 giorni fa durante una partitella in famiglia, e infine Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo infatti da circa tre giorni ha fatto presente di avere un affaticamento muscolare, come riportato da ‘Sky Sport’.

Recupero Pellegrini, le ultime

Il portiere e il difensore potrebbero essere convocati e difficilmente faranno parte dell’undici titolare, mentre dovrà essere valutato nei prossimi giorni il numero 7 del club capitolino, che non ha nulla di grave ma in base al suo recupero, il tecnico portoghese deciderà se schierarlo dal primo minuto o meno.

