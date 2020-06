CALCIOMERCATO ROMA NUOVI ACQUISTI – Tutta in evoluzione la situazione legata al futuro di Gianluca Petrachi, attuale direttore sportivo del club capitolino che però è ormai ai ferri corti con il patron James Pallotta. Il suo posto potrebbe essere preso da Morgan De Sanctis, con Franco Baldini sempre pronto a dar manforte da Londra. Le date della prossima sessione di calciomercato le conosciamo e sono dal 1 settembre al 5 ottobre 2020.

Calciomercato Roma duello con Milan per Porozo

Il reparto arretrato del campo potrebbe essere nuovamente rinforzato in ottica futura: sono arrivati Mancini, Cetin e Ibanez nelle ultime due sessioni, ma potrebbe arrivarne un altro, ancora più giovane. Secondo quanto riportato dal portale ‘Lance’, i fari sarebbero puntati sul difensore classe 2000 Jackson Porozo, di proprietà del Santos (già nel giro della Nazionale dell’Ecuador). Il difensore di diciannove anni è in rotta con il club di San Paolo e vorrebbe fare il grande salto in Europa.

Potrebbe scatenarsi un’asta tutta italiana, visto che su di lui c’è anche il Milan. “Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui“, ha dichiarato l’agente del centrale, Ulisses Jorge.

Calciomercato Roma duello con Inter per Arias

L’altro nome che negli ultimi due anni già era entrato in orbita capitolina è quello di Santiago Arias, terzino destro colombiano classe ’92 di proprietà dell’Atletico Madrid. Come riportato dal sito ‘elgoldigital.com’, sia Trippier che Vrsaljko sono davanti nelle gerarchie di Simeone, tanto che adesso il giocatore starebbe pensando di andare via.

Ex Sporting Lisbona e PSV Eindhoven, è stato prelevato dall’Atletico Madrid nell’estate del 2018. In questa stagione con il colchoneros del ‘Cholo’ ha totalizzato solamente 12 presenze, fornendo un solo assist. Sul 28enne ci sono Inter, Napoli, Everton, Marsiglia e Galatasaray.

