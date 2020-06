Ormai è solo questione di mettere nero su bianco, ma ormai sembra essere chiaro quale sarà il primo colpo del Calciomercato Roma in estate.

Quello dei giallorossi sarà un mercato decisamente oculato. I fondi a disposizione non saranno molti, la società è impegnata a cedere gli esuberi e ad abbassare il monte ingaggi per cercare di migliorare i propri conti. Questo ovviamente non toglie il fatto che arriveranno dei giocatori funzionali al gioco di Paulo Fonseca. Come? Guardando al mercato degli svincolati o affidandosi anche a prestiti onerosi che inciderebbero poco sul bilancio giallorosso.

Sono ormai settimane che si vocifera dell’interesse della Roma per Pedro, attaccante esterno che a breve sarà libero da impegni, visto che il suo contratto con il Chelsea è in scadenza e l’attaccante spagnolo è in cerca di una nuova avventura calcistica. E sono tante le squadre che sono interessate, non solo in Italia, ad un giocatore che a 33 anni ha vinto tutto in carriera e ha quel dna vincente che davvero in pochi posseggono. Quale allenatore non vorrebbe avere un campione del genere nella propria rosa?

Calciomercato Roma: Fonseca ha chiamato Pedro

Come riporta il Corriere dello Sport, l’accordo per Pedro è praticamente cosa fatta. Il contratto sarà di due anni con opzione per il terzo a 3,5 milioni a stagione. Una operazione agevolata anche dalla tassazione del “decreto crescita”. L’attaccante spagnolo – riporta il quotidiano – è stato anche già contattato via telefono dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca, intenzionato a farne un cardine della Roma della prossima stagione. Confidando anche nella conferma di altri due tasselli fondamentali come Mkhitaryan e Smalling, per quest’ultimo si lavora ad un nuovo prestito oneroso.

