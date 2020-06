Calciomercato Roma, in uscita Gonalons e Schick: le ultime

Il prossimo calciomercato Roma sarà incentrato prima di tutto sulle cessioni. La società ha la necessità di sfoltire l’organico, abbassare il monte ingaggi e nello stesso tempo incassare una somma consistente per migliorare il bilancio.

Per questo quest’estate ci saranno numerose cessioni e scontate sembrano essere quelli di giocatori che al momento sono in prestito lontano dalla capitale e per questo motivo non rientrano nei piani tecnici di Paulo Fonseca.

Uno di questi è Patric Schick, il cui futuro sembrava essere certo in Germania, al Lipsia, dove l’attaccante della Repubblica Ceca si è ritrovato. Ma il diritto del Lipsia di riscattarlo ad una somma di 28 milioni di euro (29 in caso di Champions League) è scaduto. Questo vuol dire che adesso i tedeschi dovranno per forza di cose trovare un accordo con la Roma per il trasferimento del giocatore. L’intenzione del Lipsia è già nota, è quella di prendere Schick, ma ad un prezzo inferiore. Ma la Roma non può fare sconti e scendere sotto i 26 milioni di euro, altrimenti registrerebbe una minusvalenza.

LEGGI ANCHE –>>Roma, affaticamento muscolare per Pellegrini: le ultime

Calciomercato Roma: sirene francesi per Gonalons

Possibile futuro in patria per il mediano Maxime Gonalons, che attualmente milita nel Granada. Gli spagnoli hanno l’opportunità di riscattarlo, ma per il momento non ci sono notizie in merito. Come riporta invece il portale le10sport.com invece il centrocampista ex Lione ha pretendenti in patria. Sulle sue tracce infatti ci sarebbero il Lens ma soprattutto lo Strasburgo. Con la Roma che potrebbe abbassare le sue pretese sul cartellino del giocatore, che tra l’altro andrebbe a scadenza a giugno 2021.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ecco l’erede di Pau Lopez

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!