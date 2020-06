La finale di Coppa Italia a Roma ha offerto l’opportunità di nuovi contatti tra i club per eventuali scambi di calciomercato

Entrambe alla ricerca di occasioni e plusvalenze in sede di calciomercato, Juventus e Roma potrebbero nuovamente incrociare le proprie strade come già successo la scorsa estate con Pellegrini e Spinazzola. Ormai da settimane si parla di un possibile scambio tra Bernardeschi e Zaniolo, ma il club giallorosso, a meno di offerte davvero irrinunciabili, non ha intenzione di privarsi del suo talento. Una presa di posizione che, tuttavia, non ha certamente tagliato i ponti tra i due club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Oddenino (La Stampa). Il punto su Zaniolo, Cristante e Mandragora

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, è fatta per Pedro: contratto biennale

Calciomercato Roma, spuntano De Sciglio e Florenzi nei colloqui con la Juve

Restano ad esempio in piedi i discorsi per Cristante e Mandragora che, con una valutazione vicina ai 35 milioni di euro per entrambi, potrebbero garantire un’importante plusvalenza. Ma nel corso degli ultimi colloqui, andati in corso in occasione della finale di Coppa Italia Napoli-Juventus, si è anche parlato di Florenzi e De Sciglio, valutabili sui 15-18 milioni. Discorsi ancora embrionali, ma che potrebbero partorire vere e proprie trattative nelle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: scambio in Serie A per Kluivert. Il punto

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!