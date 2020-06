Cessione Roma, Friedkin pronto ad un’offerta cash

Cessione Roma, Friedkin pronto ad una nuova offerta. L’imprenditore americano vuole riaprire la trattativa con Pallotta.

ROMA – Friedkin è pronto a rilanciare per acquistare la Roma. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il miliardario americano sembra essere intenzionato a fare il salto di qualità e mettere sul piatto una proposta cash per convincere Pallotta a cedere le quote di maggioranza. Un tentativo per cercare di riaprire la trattativa che sembra essersi chiusa negli ultimi giorni.

Offerta cash per convincere Pallotta. Non ci sono particolari dubbi per Milano Finanza con Friedkin pronto a mettere sul piatto una proposta di 580 milioni, con un’iniezione di 90 da utilizzare come aumento di capitale riservato.

Un tentativo per riaprire una trattativa che sembra essersi arenata almeno secondo le ultime indiscrezioni.

