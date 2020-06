Calciomercato Roma, il punto sul futuro di Gonalons

Dove giocherà la prossima stagione Maxime Gonalons? Ancora non si sa, ma il centrocampista francese sarà uno dei calciatori in uscita nel prossimo calciomercato Roma.

In questa stagione il mediano sta vestendo la maglia del Granada, dove il suo rendimento è stato decisamente positivo. Tanti i rumors di mercato su di lui negli ultimi giorni. Il procuratore del calciatore Frédéric Guerra, al sito le10sport.com ha fatto chiarezza sulla situazione del centrocampista francese. “Maxime Gonalons non è mai stato offerto a nessuna squadra. Ricordo che nel suo contratto a Granada esiste un’opzione d’acquisto obbligatoria al raggiungimento delle 25 partite giocate. Non avrebbe senso offrirlo ora. Ha giocato 23 gare fino ad oggi, anche se è stato leggermente infortunato. D’altra parte, è vero che i club di Ligue1 hanno recentemente chiesto di conoscerne la situazione”.

Calciomercato Roma, due club di Ligue1 su Gonalons

Come ha riportato nei giorni scorsi lo stesso sito francese, le due squadre di Ligue1 che sarebbero interessate alle prestazioni di Gonalons sono il Lens e soprattutto lo Strasburgo. Tuttavia lo stesso portale sottolinea come il Granada potrebbe cercare di prendere il calciatore anche se non raggiungerà le 25 presenze e che i club francesi difficilmente potrebbero offrirgli lo stesso stipendio che percepisce in Spagna. La Roma insomma attende notizie, e ad ogni modo la cessione del giocatore non sembra essere in dubbio, tanto più che il suo contratto scadrà a giugno 2021.

