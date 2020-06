Calciomercato Roma, ipotesi scambio con l’Everton

Nel prossimo calciomercato Roma la società giallorossa sarà chiamata a recuperare delle risorse attraverso la cessione di alcuni giocatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore Paulo Fonseca.

Si cercherà di monetizzare soprattutto la cessione di elementi che non sono al momento nella capitale e che torneranno a breve dopo la fine del loro prestito altrove. E’ il caso ad esempio di Patrik Schick, attaccante che aspetta però la decisione del Lipsia per capire il suo futuro. La squadra tedesca non ha esercitato il diritto di riscatto a 28 milioni di euro già concordato con la Roma, la sua speranza è quella di riuscire ad ottenere uno sconto su questa cifra.

La Roma è pronta a cedere Schick, ma per farlo non vuole certo realizzare una minusvalenza. E l’ottima stagione dell’attaccante ceco potrebbe indurre anche altri club a fare delle offerte. Per questo motivo i giallorossi sono pronti ad attendere. Quel che pare certo è però che il calciatore sarà ceduto nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Kean per Schick?

Dall’Inghilterra però rimbalzano anche dei rumors relativi ad un possibile scambio tra la Roma e l’Everton. I Toffees, allenati da Carlo Ancelotti, infatti valutano con grande attenzione il profilo di Schick e sarebbero pronti ad intavolare con la Roma uno scambio con Moise Kean, calciatore che nelle scorse settimane è stato accostato più volte alla squadra della capitale e che è destinato a lasciare l’Inghilterra.

