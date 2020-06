Calciomercato Roma, Kluivert-Mkhitaryan: la trattativa va avanti

Calciomercato Roma, la trattativa con l’Arsenal per lo scambio Kluivert-Mkhitaryan va avanti, ma ci sono divergenze sulle valutazioni.

La Roma e l’Arsenal continuano a trattare per uno scambio di calciatori che potrebbe fare contente entrambe le società. L’allenatore Paulo Fonseca ha chiesto ripetutamente alla società le conferme di Smalling e Mkhitaryan, in prestito dall’Arsenal. Pur di trattenere l’armeno, Fonseca sarebbe disponibile a sacrificare anche qualche altra pedina in attacco. In particolare si è fatto il nome di Justin Kluivert, profilo apprezzato dai “Gunners”. Dietro questa trattativa c’è la solita regia di Mino Raiola, procuratore di tutti e due i calciatori e che è in ottimi rapporti con i dirigenti giallorossi.

Calciomercato Roma, stallo con l’Arsenal sulle valutazioni dei calciatori

Se in linea di massima la trattativa va avanti perché lo scambio piace alle società e andrebbe bene sia ai calciatori che al loro procuratore Mino Raiola, Roma e Arsenal dovranno però trovare un punto di incontro sulle valutazioni dei due cartellini.

Il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha riferito che l’Arsenal vorrebbe uno scambio alla pari con una valutazione uguale dei due cartellini. La Roma invece pretende un conguaglio in suo favore di circa 20 milioni di euro. Una distanza non minima, ma la trattativa resta in piedi e nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più. Inevitabilmente saranno decisive anche le prestazioni dei due calciatori nel finale di stagione.

