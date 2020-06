La cessione della Roma è uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi giallorossi nelle ultime settimane. Con il presidente Pallotta che è finito nel mirino della tifoseria e che ha fatto chiarezza con una intervista rilasciata al sito internet ufficiale del club.

“Abbiamo un gruppo di investitori e se qualcuno ci avvicina per investire nel Club o per acquistarlo, noi abbiamo la responsabilità fiduciaria di ascoltare e rispondere. – ha detto Pallotta – Personalmente sento di avere due responsabilità principali: fare ciò che è meglio per la Roma e anche fare ciò che è meglio per il gruppo di investitori e gli azionisti”.

La cessione rimane una ipotesi probabile. “Vorrei lasciare il Club in mani ottime, solide. Vorrei qualcuno che sia una buona guida per la Roma e che le permetta di poter competere come a tutti noi piacerebbe. Fino a quel momento, continuiamo a sostenere la Roma in tutti i modi e a investire denaro nel Club, per poterci assicurare di competere nei tornei più importanti ai più alti livelli” ha detto Pallotta.

Roma, nuovi imprenditori americani interessati

La trattativa con Friedkin ancora non può dirsi conclusa, anzi potrebbe magari tornare in auge e la “due diligence” già effettuata dall’imprenditore texano accelererebbe sicuramente i tempi della cessione. La Gazzetta dello Sport rivela anche però come alla Roma, grazie a Goldman Sachs, adesso potrebbero essere interessati anche altri due gruppi di investitori statunitensi. Per ora però non ci sono ulteriori indiscrezioni a riguardo.

