Roma, Zaniolo torna in lista per l’Europa League?

Niccolò Zaniolo continua nel suo percorso di recupero dopo il grave infortunio dello scorso mese di gennaio. Il gioiello giallorosso, continuo oggetto di voci di calciomercato, non vede ovviamente l’ora di poter scendere in campo.

La pausa forzata a causa dell’emergenza pandemica gli ha dato una mano e anche dei grandi stimoli per poter recuperare al più presto possibile. Tutto rinviato, compreso quegli Europei ai quali il calciatore ovviamente tiene tantissimo. Il rinvio al 2021 gli consentirà di poter essere nel gruppo di Roberto Mancini. Prima però c’è la Roma.

Nonostante sia ambito da molte squadre, italiane ed europee, Zaniolo ha sempre detto di voler rimanere alla Roma e dopo aver subito anche un piccolo intervento al naso adesso scalpita per rientrare in gruppo. «Ancora due o tre settimane e torno con la squadra. Sto bene, mi sono operato e respiro meglio» ha detto lo stesso calciatore proprio ieri. Bisognerà comunque essere cauti per evitare ogni possibile rischio di ricadute.

Roma

La buona notizia per lui è arrivata anche dall’Uefa. Ancora nulla di ufficiale, ma c’è stata l’apertura affinché si possano inserire in lista tre nuovi giocatori in vista della ripresa dell’Europa League. Zaniolo era stato escluso visto il grave infortunio, ma adesso la Roma potrebbe reinserirlo nella sua lista, così come potrebbe avvenire per Zappacosta. E chissà se il talentuoso numero 22 giallorosso potrà esserci già il 5 o 6 agosto, quando i giallorossi dovranno affrontare il Siviglia in Europa League in gara secca per gli ottavi di finale.

