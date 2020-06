CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DIRIGENTI – Guido Fienga, Franco Baldini e Morgan De Sanctis, da qui ripartirà la Roma targata ancora James Pallotta. Dalle dichiarazioni del numero uno giallorosso il futuro del club, dei giocatori e del calciomercato deriverà anche dal posizionamento della squadra al termine del campionato. Con Petrachi ormai sospeso saranno loro a dover prendere in mano la gestione, anche se chi in un ruolo chi in un altro già lo facevano.

I ruoli dei tre dirigenti della Roma

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il CEO si occuperà anche del calciomercato, l’ex portiere e da tempo dirigente giallorosso, anche se ha avuto i primi colloqui, in primis con Alessandro Moggi, non sarà promosso formalmente nuovo direttore sportivo ma procederà per quella strada, mentre la regia, la supervisione di Baldini da Londra rimarrà, con la gestione dei casi più spinosi e più importanti (su tutti le trattative con Manchester United e Arsenal per Smalling e Mkhitaryan, per passare poi dalle cessioni dei vari big attualmente in rosa: Kluivert, Under e Schick, senza tralasciare gli esuberi da piazzare come Jesus, Pastore e Perotti).

