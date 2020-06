Calciomercato Roma, destinazione estera per Olsen

Il prossimo calciomercato Roma vedrà diversi giocatori lasciare definitivamente la capitale. La società ha intenzione di sfoltire l’organico, per recuperare delle risorse economiche e nello stesso tempo dare un taglio al monte ingaggi.

In primis sono destinati ad essere ceduti quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca. E che in questo momento già vestono una maglia diversa da quella della Roma, magari in prestito. E’ il caso ad esempio di Patrik Schick, attaccante che il Lipsia non ha riscattato. Possibile dunque che per il ceco possa esserci anche un’altra destinazione.

Un altro giocatore che pare destinato ad un futuro lontano da Roma è Robin Olsen. Il portiere svedese al momento è a Cagliari, dove è stato protagonista di una buona stagione. Tuttavia difficilmente i sardi punteranno su di lui per il futuro facendo un investimento importante.

Calciomercato Roma, Sporting e Besiktas sul portiere

Come riporta il portale turco askam.com.tr per Olsen potrebbe esserci un futuro al Besiktas. La formazione di Istanbul infatti starebbe cercando un portiere affidabile dopo il divorzio da Karius e l’avrebbe individuato proprio nell’estremo difensore di proprietà della Roma. Il Besiktas sarebbe pronto prendere Olsen in prestito gratuito, offrendo come ingaggio 1,5 milioni di euro.

Il portiere avrebbe preso un po’ di tempo per pensarci, anche perché sulle sue tracce ci sarebbe un altro club importante come lo Sporting Lisbona.

